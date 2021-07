Lidé na Karlovarsku se obávají zhoršení životní úrovně. Žalují báňský úřad kvůli těžbě kaolinu

Lidem z Jenišova v boji proti těžbě nepomohlo ani referendum, ve kterém tento záměr odmítli. Báňský úřad letos na jaře rozhodl o tom, že se může kaolinový lom rozšířit v bezprostředním sousedství obce – v Zátiší u Mírové.

Vedení Jenišova je zásadně proti a báňský úřad kritizuje. „(Báňský úřad) nezhodnotil ve svém rozhodnutí hlukové a prachové studie, odvoz materiálu, který se vytěží. A co nám neméně vadí, je to, že spadne v Jenišově cena nemovitostí,“ tvrdí starosta Jiří Stehlík (nestr.).

K žalobě na úřad se přidaly také místní organizace. Lidé se obávají zhoršení životní úrovně v regionu. „Celé to území je poddolované a nikdo neví, co to udělá se spodní vodou,“ upozornila bývalá opoziční zastupitelka obce a místopředsedkyně spolku Zdravé životní prostředí – Mírová Martina Hrnková (nestr.).

Postupovali jsme podle zákona, tvrdí ČBÚ

Společnost Sedlický kaolin ale nesouhlas místních nechápe. „Zatím jsou to právě pouze obavy a v mnohých případech laické, běžné, dají se pochopit, ale nemají příliš racionální základ,“ řekl místopředseda představenstva společnosti Radomil Gold. „Postupovali jsme tak, jak nám ukládá Správní řád a zákon,“ dodal ústřední báňský inspektor ČBÚ Bohuslav Machek.

Kaolin se na Karlovarsku těží už desítky let, stále tam zůstávají nevytěžená ložiska. Rozhodnutí báňského úřadu je pravomocné. Sedlecký kaolin teď musí požádat o povolení k hornické činnosti, bez toho v lomu Mírová s těžbou začít nemůže.