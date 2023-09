Městská nemocnice Ostrava otevřela novou záchytnou stanici, má větší kapacitu než ta původní

„Kapacita je navýšena o dvě lůžka, je daleko komfortnější. Máme sedm jednolůžkových a jeden třílůžkový pokoj,“ uvedl ředitel. Připomněl, že objekt byl původně určen k demolici, ale nakonec se ho podařilo přestavět.

Kromě protialkoholní záchytné stanice, která bude v přízemí, by další patra mělo obsadit Centrum pro rodinu a sociální péči. Tato nezisková organizace na Ostravsku funguje už 30 let a pomáhá rodinám, ale třeba i lidem se zdravotním handicapem. V současnosti centrum sídlí v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity, kde má nájem do konce roku 2024.

„Centrum pro rodinu a sociální péči by mělo na naši dokončenou rekonstrukci navázat realizací svého projektu ještě letos na podzim,“ dodal Uhlig.

Záchytku zaplatilo město, kraj i nemocnice

Záchytná stanice má elektronicky zabezpečené pokoje, které jsou vybavené vzduchotechnikou, lůžkem a toaletou. Zaměstnanci v novém zázemí budou mít také prostory, které jim v původní stanici chyběly – například pracovnu lékaře, vyšetřovnu, inspekční pokoj nebo samostatnou sesternu. Součástí stanice je také kuchyňka, jednací místnost či šatna pro personál.