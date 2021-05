Před sedmdesáti lety vznikla první česká záchytná stanice. Přístupem byla unikátní, hned po vystřízlivění nabízela léčbu

„On na tu svou dobu dovedl propracovat režim do nejmenších detailů. Že byl budíček, že byla nějaká fyzkultura, že bylo nějaké denní hlášení, tak vedle toho byla celá řada procedur. Byly skupiny, kde se scházeli na jim přiměřenou skupinovou terapii, vedle toho tady byla záchytka, na které během noci měli příslužby alkoholici, kteří se tady léčili,“ zavzpomínal v dokumentu ČT psychiatr Vladimír Hort.

Každý z lidí, kteří se léčili, musel tak odsloužit noční službu – a někteří i vícekrát, podle délky svého léčebného pobytu –, při které pomáhali starat se o právě přijaté osoby.

„Tím, že je převlékali, starali se o jejich špinavé prádlo, pomáhali ukládat na lůžko nebo dávali pozor, aby nespadli. Byla to pro ně taková korekční zkušenost. Většina z nich sice na záchytce byla, ale obvykle si nepamatovali průběh. A tady najednou v bdělém stavu viděli, jak to vypadá, když tam člověka přivezou a on je buď rozjásaný, nebo agresivní a druhý den ráno se pak diví, co se děje, nepamatuje si to. Když pak hodnotili léčbu, tak řada z nich řekla, že to bylo pro ně důležité a pomohlo je to utvrdit v rozhodnutí něco se sebou dělat a dál nepít,“ konstatuje Popov.

Skála také jezdil se svými pacienty na terapeutické výjezdy do přírody, na letní tábory, které patřily univerzitě – a když měli dotyční rodiny, děti, tak si je mohli brát s sebou. Snažil se tak lidem, kteří se se svou závislostí potýkali, situaci co nejvíce ulehčit, vymýšlel třeba hry, které jim měly pomoci se vypořádat s různými situacemi, jimž by mohli následně po vylečení čelit.

„Jindy večer přišel do práce, domluvil se s ošetřovatelem, vlezl si do postele, přikryl se peřinou a pozoroval, jak to probíhá během noční služby, jestli je vše v pořádku. A to ti lidé vnímali, že to je někdo, kdo o ně má zájem a chce jim pomoci,“ přiblížil Popov to, jak Skálovi na jeho pacientech záleželo.

Změna po čtyřiceti letech

Záchytná stanice u Apolináře fungovala zhruba čtyři desíky let. Zařízení mělo v té době k dispozici padesát lůžek pro muže a třicet pro ženy. A za dobu, co Skála vedl oddělení léčby závislostí, tedy přes třicet let, poznal takto dvanáct tisíc mužů, dva tisíce žen a tisíc mladistvých. A mnohým z nich skutečně pomohl.

„Ten český model byl významný v tom, že nabízel pomoc lidem, kteří mají vážný dlouhodobý problém s alkoholem. Tedy nejen na jednu noc, ale na celý život. Program byl koncipován tak, že po základní léčbě, která u Apolináře trvala tři až čtyři měsíce, pacienti byli v kontaktu se zařízením po řadu dalších let a většina z nich doopravdy pak abstinovala,“ doplnil Popov.