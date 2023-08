Mezi Karlovým náměstím a I. P. Pavlova v Praze nejezdí tramvaje. Omezení se týká deseti linek

Páteřní linka číslo 22 je provozu ve dvou variantách trasy. Spoje jedoucí ze zastávky Bílá Hora se na Karlově náměstí přečíslovávají na linku 10 a míří do Řep. Tramvaje, které míří z Vypichu na Nádraží Hostivař, jedou v úseku mezi Karlovým náměstím a zastávkou Koh-i-noor přes Albertov, Otakarovu a Bohemians.

Rozdělena je také linka 16, která se ve směru od Kotlářky na Karlově náměstí mění na číslo 6 a jede na Palmovku. Od Ústředních dílen DP se jede ze zastávky I. P. Pavlova přes Bruselskou a Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků.

„Opravy zatím žádné vážnější komplikace nezpůsobily, a to díky tomu, že na zastávkách stojí zaměstnanci dopravního podniku, kteří radí cestujícím a pomáhají jim hledat vhodné objízdné trasy,“ řekla z místa redaktorka ČT Natálie Lošková.

Výluka začala platit v pátek ve 04:30 a potrvá do neděle 20. srpna do 23:59. „Jedná se o jednu z nejdůležitějších spojnic východní a západní části pražské tramvajové sítě, tudíž jednu z nejfrekventovanějších, čemuž odpovídá i její opotřebení,“ přiblížil vedoucí tramvají v Dopravním podniku Praha (DPP) Miroslav Penc. Dodal, že v místech přejezdů přes magistrálu v Legerově a Sokolské ulici se k zatížení od tramvají přidává i zátěž od automobilové dopravy.

Noční linky číslo 91, 97 a 99 pojedou z Karlova náměstí přes Moráň, Albertov a Náměstí Bratří Synků na Bruselskou. Přes Albertov pojede na Otakarovu také linka číslo 96.

V denním provozu jede linka číslo 32, která míří ze Zvonařky na Náměstí Míru, dále na Vršovické a Čechovo náměstí, odkud se dostane okolo Slavie na Zahradní Město.

Omezení pro automobilovou dopravu

Výluka se dotýká také automobilistů. Od pátečních zhruba 20:00 do nedělních 20:00 bude zcela uzavřena Sokolská ulice mezi Žitnou a Ječnou ulicí. Současně bude Štěpánská ulice jednosměrná od Žitné směrem do Ječné. V opačném směru do ní bude zákaz vjezdu. Auta budou muset po objízdné trase.

Od 19. do 20. srpna pak bude zcela uzavřena Legerova ulice v úseku mezi křižovatkami s Rumunskou a Jugoslávskou ulicí.