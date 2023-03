Na pražskou Malou Stranu se vrátily tramvaje o týden dřív. Data z uzavírky poslouží k rozhodování o trvalém omezení pro auta

„Relativně teplá zima a příhodné klimatické podmínky mohou mít v řadě konkrétních případů i pozitivní dopady, jak se ukázalo u opravy tramvajové tratě na Malé Straně. Maximálně jsme toho využili a podařilo se nám zkrátit opravu o celý jeden pracovní týden,“ uvedl před časem technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.

Opravy byly rozděleny do tří fází. Jako první začaly na konci ledna v Letenské ulici, následovaly práce mezi Malostranským náměstí a Hellichovou a jako poslední byla opravena trať mezi Hellichovou a Vítěznou ulicí. Důvodem oprav byla opotřebovanost kolejí. Malá Strana při nich byla obousměrně neprůjezdná, tramvaje i auta jezdily po objízdných trasách.

🚋Ode dneška se vrátily tramvaje na Malou Stranu. Tramvajová trať Újezd - Malostranská je v provozu.



Dopravní kolaps nenastal

V době uzavírky Praha sbírala data o okolní dopravě, na jejich základě chce zavést opatření, která by vedla ke zklidnění provozu v širším centru města. Získané údaje bude magistrát ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, Technickou správou komunikací a Operátorem ICT vyhodnocovat v následujících třech týdnech.

„Žádný kolaps dopravy v Praze poté, co došlo k uzavření Malé Strany, nenastal, a to proto, že se doprava svedla do tunelu Blanka. Hlavní důvod, proč se investovaly desítky miliard korun do tunelu Blanka, bylo to, aby došlo ke zklidnění Malé Strany,“ uvedl Hřib.