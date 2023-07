Místo, kde se v minulosti těžila hlína pro cihelnu, chce Litovel proměnit na rekreační zónu

Podle starosty by měly být v místě skládky vysazeny stromy a keře. „Byl by to takový areál, kam by lidé mohli chodit na procházky, dokonce jsme zaznamenali, že tady lidi začali v zimě s dětmi sáňkovat. Těch kopců tady moc nemáme,“ řekl.

To, že se v Litovli kdysi pálily cihly, dnes připomíná už jen nedaleký komín. Před patnácti lety navozily kamiony do odtěženého prostoru skoro dvanáct a půl tisíce tun odpadu, ovšem bez povolení.

Už v polovině minulého století vznikla v Nasobůrkách další skládka. Do začátku 90. let tam místní firmy vozily různý materiál, mimo jiné i rozpouštědla, která kontaminovala podzemní vodu. Kvůli tomu místní touto vodou nemohli ani zalévat zahrady.

Dnes už to možné je, k pití se však voda stále nedoporučuje. „Načerpám (vodu ze studny) do nádrží a potom s tím zalévám. Nechávám to odstát, protože i úřad to doporučuje, aby to bylo chvilku na vzduchu,“ popsal situaci obyvatel Litovle-Nasobůrek Miroslav Šimáček. Spíš než kvalita vody ho však nyní trápí její nedostatek kvůli suchu.