Z Jihomoravského kraje míří další postele na Ukrajinu. Tamní zdravotnictví je v krizi

Kroupa řekl, že dostat lůžka do okupované země nebude až takový problém. „Jedná se o humanitární pomoc, takže na celnici by neměly být velké problémy. To, co bude trochu složitější, to jsme řešili i s řidičem, je nekvalitní silnice do Chersonu,“ nastínil. Navíc region je stále zčásti okupován ruskou armádou. Kroupa nicméně věří, že už ve středu by mohla být lůžka v chersonské nemocnici.

Organizace Post Bellum už na Ukrajinu poslala humanitární pomoc za zhruba pět set milionů korun. „Nedávno šlo například o lůžka z Královéhradeckého kraje“ připomněl redaktor.

Kritická situace v ukrajinském zdravotnictví

Zahraniční zpravodaj ČT Andreas Papadopulos upozornil, že ukrajinské zdravotnictví se ocitá v krizi. „Mnohde chybí peníze, materiál a také specialisté, kteří odjeli po začátku ruské invaze v mnoha případech na Západ. Jde zejména o zdravotní sestry,“ podotkl.

Zdravotnickou péči teď často poskytuje i ukrajinská armáda. Ta ale musí spoléhat právě na humanitární pomoc. „Hlavním důvodem, proč je situace ve městech kritická, jsou i četné raketové údery, které míří na ukrajinské nemocnice či polikliniky. Naposledy minulý týden ve městě Dnipro ruská raketa zdevastovala budovu tamní kliniky, nejméně čtyři lidé tam přišli o život,“ připomněl Papadopulos.