Drásov chce po developerech příspěvek do obecní kasy. Bez něj nebude možné stavět

Obec podle nových pravidel také nemá povinnost vybudovanou infrastrukturu od developera převzít. „Stalo by se tak pouze za předpokladu, že budou splněny všechny podmínky a kvality určené obcí. Darovací převod se pak uskuteční darovací nebo kupní smlouvou za symbolickou jednu korunu,“ doplnil redaktor.

Poplatek nemusí platit obec ani lidé, kteří stavějí dům pro vlastní potřebu. Pravidlo neplatí ani pro ty, kteří rekonstruují stávající byt či dům, a touto rekonstrukcí nedojde ke vzniku více než jednoho bytu.

„Metodika pro tento proces ještě není ustálená, nemáme prováděcí předpisy, takže ten proces je na začátku. Ale inspirací pro nás bylo město Brandýs nad Labem, kde je tato praxe běžná a funguje,“ uvedla starostka Drásova Martina Bočková (nestr.).

Podle právníka je postup obce v pořádku

Může si ale obec klást takové podmínky? Podle právníka z Masarykovy univerzity v Brně Kamila Jelínka je takový postup v pořádku. „Co se týká podmínek v obci Drásov, mám za to, že tam žádný problém není,“ konstatoval.

Problémem podle Jelínka není ani to, že obec ještě nemá ani prováděcí předpisy. „S ohledem na to, že zákon o obcích ani jiný relevantní právní předpis neupravuje náležitosti či související podmínky zásad pro výstavbu, tak mám za to, že to problém není. Takzvané prováděcí právní předpisy s ohledem na charakter zásad jako interního dokumentu jsou spíš ve formě nějaké metodiky. Ta by měla přispět k tomu, aby úředníci obce měli zjednodušenou práci,“ dodal.