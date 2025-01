Kvůli stavbě obchvatu Sezemic musí řidiči počítat s omezeními

Dříve do práce do centra Sezemic z okrajové části města Kladina dojela Iva Lněničková za dvě minuty. Nyní kvůli uzavřeným pěti stům metrů silnice musí jet objízdnou trasou přes dvě další vesnice, a cesta jí tak zabere mnohem více času. „Dneska to bylo deset minut. Nicméně před sedmou ráno se dalo jet ještě relativně dobře. Po sedmé už začala být ucpaná silnice z Pardubic, takže tam už to čekání je delší,“ popsala.

„Komunikace je už takhle dost zatížená a těch aut tady určitě ještě pojede víc. Máme udělaný výlukový jízdní řád, jedná se hlavně o dopravu dětí z Kladiny, Koloděj a Vesky ráno do školy,“ řekl starosta Sezemic Martin Staněk (nestr.).