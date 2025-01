Dívka napadená před klubem musela podstoupit operace

Policista ve slavnostní uniformě klečí na mladé dívce a za vlasy ji táhne po ulici. Na zem ženu shodil poté, co se zastala kamarádky. „Přišel k mé kamarádce a začal do ní strkat a pak do ní začal mlátit. Říkala jsem si, že je to neslýchané, že se to přece nemůže dít, tak jsem se mezi ně postavila. Byla jsem ve středu, tak daný člověk napadl i mě,“ zaznělo od napadené ženy v pondělí při soudním jednání.

Mladá žena uvedla, že netuší, proč na ně bývalý policista zaútočil. „Pravděpodobně byl na někoho naštvaný a vybil si to na nás,“ řekla. Napadení podle ní skončilo až po zásahu policejní hlídky.