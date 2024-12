Expolicista se přiznal k napadení dívek před klubem v Praze. Činu lituje

Strnad s Kolaříkovou jeli letos v únoru z policejního plesu, když se v klubu zastavili. Nyní už bývalý policista měl na sobě slavnostní uniformu. Již v podniku podle obžaloby bezdůvodně napadl několik návštěvnic – jednu odhodil na bar, jednu praštil pěstí, jinou povalil na zem a kopal. Uhodit měl i člena ostrahy, který se ho snažil vyvést ven. Také policistka měla některé z dívek napadnout.

Před barem se dvojice dostala do konfliktu s dalšími dvěma mladými ženami. Strnad jednu z nich povalil na chodník, chytil ji do takzvané kravaty a držel ji v sevření na zemi. Vykřikoval při tom „jménem zákona“ a snažil se, aby situace vypadala jako policejní zákrok. Dívce podle žalobce zlomil kotník, a lékaři ji kvůli tomu museli přišroubovat kovovou dlahu. Incident skončil až po příjezdu hlídky. Expolicistu viní žalobce z těžkého ublížení na zdraví, zneužití pravomoci úřední osoby a výtržnictví. Z výtržnictví je obžalovaná i jeho někdejší kolegyně Kolaříková.

Strnad, kterého policie propustila a pracuje jako řidič pražského dopravního podniku, se u soudu omluvil. „Je mi to líto, nemělo se to vůbec stát,“ prohlásil. Dívce, které ublížil, napsal podle své výpovědi omluvný dopis a jedná s ní o odškodnění. Celý konflikt podle něj začal tím, že se do jeho hovoru pletla jedna z dívek a nechtěla odejít. Jednal pak prý pod vlivem emocí a alkoholu.

„Křičely, že jsme odpad“

„Před barem pak na nás slečny křičely, že jsme odpad,“ tvrdí Strnad. Podle něj je i sprostě urážely. „Mylně jsem si to vyhodnotil jako napadení úřední osoby,“ dodal. Použil podle svých slov naučené chvaty, aby jednu z dívek přemohl. Chtěl ji držet do příjezdu policistů, kterým zavolal, že byl napaden. Chvat použil již dříve, nikdy přitom prý nikoho nezranil, věděl ale, že riziko tam je. Za svůj podíl na napadení se ve čtvrtek omluvila i Kolaříková, která je v současnosti postavena mimo službu.

Spolu s dvojicí se u soudu zpovídal i někdejší policista Tomáš Soukup. Muravský ho viní z maření úkolu úřední osoby z nedbalosti. Když přijel na místo konfliktu jako člen hlídky, napadení dívek pouze přihlížel a nijak mu nezabránil. Státní zástupce navrhl soudu, aby ho potrestal peněžitým trestem 50 tisíc korun nebo půlroční podmínkou.

Soukup u soudu tvrdil, že přijel před bar s informací, že má pomoci napadenému kolegovi. Nevěděl prý, že Strnad sám někoho napadl. Viděl pouze, jak klečí na dívce, což by podle něj byl standardní zákrok, pokud by Strnad nebyl v klubu pouze za zábavou. „Když to vidím zpětně, je mi líto, že jsem tomu konfliktu nezabránil,“ nechal se slyšet nyní.