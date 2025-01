Ryby v rybnících chrání před kormorány led. Rybáři hlídají řeky

Rybář Ladislav Kratochvíl vyrazil s brokovnicí k Vltavě. V revíru nad Českými Budějovicemi chrání vysazené pstruhy před kormorány. „Je tu větší koncentrace ryb. Ti kormoráni ví, že tady naloví, takže proto se sem stahují,“ vysvětlil.

Hejna černých predátorů krouží běžně nad rybníky. Letos musí hledat potravu v řekách. Rybáři a myslivci kormorány plaší nebo střílí. „Letos máme za leden střelených pět kormoránů. Není to snadné, protože je to velice plachý pták,“ řekl rybář. „Díky tomu, že mají poměrně tvrdé peří, tak není jednoduché je zasáhnout,“ poznamenal místopředseda Jihočeského územního rybářského svazu Milan Hladík.

Řeky Malše a Vltava snadno nezamrznou. Z přehrad vytéká teplejší voda. Právě to je šance pro ptačí predátory. Pod hladinou mohou lovit. „Stalo se nám například, že kompletní populaci lipana na přelomu tisíciletí kormoráni během dvou let zlikvidovali,“ řekl Hladík.

Naopak na Třeboňsku by škody po dvou teplých zimách mohly být menší. I Opatovický rybník je pod ledem. „Před rokem bychom tu viděli krásně volnou vodu a z hladiny by se nám tu a tam zvednul kormorán. V letošním roce je to paráda, protože máme tu hladinu zamrzlou, takže nám na ty ryby nemůžou,“ řekl vedoucí střediska Rožmberk Rybářství Třeboň Stanislav Vestfál.

Pod ledem jsou stovky rybníků. Chrání velké, a hlavně menší ryby. Právě na ně útočí ptáci nejčastěji. „Uvádí se většinou půl až tři čtvrtě kila, ale já osobně jsem jednou viděl z kormorána vyndat štiku, která měla 39,5 centimetru,“ popsal Vestfál.

Noční mrazy pomohly také rybářům na Novohradsku. „Minulý týden tady létalo ještě přes dvě stovky kormoránů. Doufejme, že bude teď chvíli klid,“ řekl ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař. Zima je ale teprve v polovině. Z Byňovského rybníka loni vylovili kvůli kormoránům jen třetinu ryb.