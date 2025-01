Policie v Libereckém kraji znovu začne s odstřely divočáků

Policie v Libereckém kraji začne v pondělí večer s další fází odstřelu divokých prasat. Cílem odlovu se zapojením policejních odstřelovačů je zastavit šíření afrického moru prasat a zabránit zavlečení nákazy do komerčních chovů prasat domácích. Odlovy začnou v oblasti Rádla na Jablonecku, Vesce a Vratislavic nad Nisou, kde se lovilo už loni na podzim. Lokality proto budou uzavřené vždy v nočních hodinách od pondělní 18. hodiny do čtvrtečních 06:00, naplánované jsou lovy až do 13. února.

Do odstřelu se znovu zapojí osmnáct policejních střelců, rozdělených do devíti dvojic. Lovit budou na území ohraničeném silnicí I/35 od sjezdu na Jeřmanice směrem ke křižovatce se silnicí I/65 na Jablonec nad Nisou a dál silnicí I/65 až do Jablonce, městem Jablonec, k Srnčímu dolu a dál směrem k I/14 směrem na Kunratice, odtud pak cyklostezkou směřující přes Vratislavice do Jeřmanic. Na uzavřenou oblast budou upozorňovat cedule a SMS zprávy, kvůli vlastní bezpečnosti by se lidé měli lokalitě vyhnout, dohlížet na to bude policie.

Kritika zapojení policie

V první fázi odstřelu loni v listopadu a prosinci ulovili policejní střelci čtyřiačtyřicet zvířat, nakažené africkým morem nebylo žádné z nich. Zapojení policie kritizují myslivci, podle kterých je takový lov neefektivní, eticky problematický a dlouhodobě neudržitelný.