Hradec Králové otevřel moderní lávku přes Labe. Kritikou na její cenu se nešetří

Podle hradecké radnice je vysoká cena dána neobvyklou konstrukcí a technologií. Lávku, kterou navrhl tým architekta Libora Kábrta, tvoří nosná lana, ocelová žebrová konstrukce a 39 kusů subtilních segmentů tenké mostovky, které jsou vyrobené ze speciálního vysokopevnostního betonu. „Konstrukce je na hraně inženýrství a jde o něco, co zatím nikdo u nás nevybudoval. Lávka tohoto typu v Česku není,“ uvedla dříve radnice.

Stavbu lávky, kterou vybudovala firma SMP CZ, město chystalo od roku 2003. Původně radnice před architektonickou soutěží v roce 2014 počítala s cenou lávky do 40 milionů korun. Oproti původnímu odhadu i proti jiným lávkám a mostům je hradecká stavba násobně dražší. Část zastupitelů, například z uskupení Změna a Zelení, stavbu pro její vysokou cenu v minulosti kritizovala.

Například Pardubice na konci roku 2020 otevřely lávku pro pěší a cyklisty přes Labe za 40,8 milionu korun. Město Náchod postavilo v roce 2020 silniční most přes Metuji za 33 milionů korun a Královéhradecký kraj v roce 2019 otevřel most přes Orlici v Hradci Králové-Svinarech za 80 milionů. Loni kraj postavil tři nové mosty na silnici do Pece pod Sněžkou celkem za 187 milionů korun.

Dodavatele lávky radnice vybrala až ve čtvrtém tendru. Do první soutěže v roce 2019 se nikdo nepřihlásil. Další dva tendry radnice zrušila, když jediný zájemce v nich nabídl ceny výrazně přes sto milionů. Radnice tehdy uvažovala, že by projekt opustila a hledala levnější variantu. Nakonec vypsala čtvrtý tendr a ze tří uchazečů vybrala firmu SMP CZ z francouzské skupiny Vinci.

Ekologové podobu lávky dříve kritizovali

Stavbu lávky v minulosti zdržela řada okolností. K projektu měli výhrady ochránci přírody. Původní plán počítal s pokácením dubu na nábřeží, proti čemuž ochránci přírody úspěšně protestovali.

Zdržení a spory provázely i architektonickou soutěž. K podobě lávky vznesli výhrady ornitologové, protože navržená lávka by mohla zasahovat do vzletových drah ptáků, zejména labutí. Projekt byl kvůli připomínkám ekologů upraven.