Hradec Králové začal se stavbou lávky pro pěší a cyklisty. Unikátní technologie si vyžádá vysoké náklady

Město Hradec Králové ve středu zahájilo stavbu lávky pro pěší a cyklisty přes Labe. Lávka propojí centrum města s lokalitou Aldis. Most postaví firma SMP CZ za 161,8 milionu korun, město na něj získalo evropskou dotaci ve výši téměř 103 milionů. Stavbu lávky v lokalitě kongresového centra Aldis radnice připravuje už od roku 2003. Hotová by měla být na přelomu let 2022 a 2023. Hradec si od lávky slibuje větší oživení Aldisu a Smetanova nábřeží.