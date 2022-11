Bohumínská nemocnice má všechny ambulance pod jednou střechou. Budova stála 68 milionů

Němeček dodal, že díky přesunu některých pracovišť se nemocnici uvolnily prostory. V místě, kde dosud byly rentgenové vyšetřovny, by nemocnice ráda zřídila trakt pro jednodenní chirurgii. Interní ambulance by pak měla nahradit lůžka dlouhodobé intenzivní péče.

Nemocnice se chce více soustředit právě na ambulantní péči

Nový ambulantní trakt se začal stavět v červenci 2021 a první pacienti ho začnou využívat v pondělí. Městská nemocnice ve zhruba jednadvacetitisícovém Bohumíně patří k menším zdravotnickým zařízením. Loni v ní bylo hospitalizováno 3172 pacientů a ambulantně ošetřeno 37 610 lidí.

„Patříme určitě k menším zařízením, právě proto se chceme zaměřit na moderní trendy, chceme se více soustředit na ambulantní péči. Chceme se připravit právě na tu jednodenní chirurgii, protože si myslíme, že to je cesta. Areál má šest hektarů a je tady ještě spousta volných ploch, a navíc jsme dvě minuty od dálnice. To považujeme do budoucna za obrovskou výhodu a prostor pro nové věci,“ uvedl Němeček.

Výhodou je podle něj i blízkost Polska. „Lidé tam jsou připraveni i z hlediska hotovostních plateb spoustu věcí realizovat, takže to vidíme jako další obrovský potenciál.“ V plánu má nemocnice podle něj i výstavbu LDN s dalším zázemím za více než 200 milionů korun.