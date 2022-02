Více lůžek i ambulancí a klid pro terapii. V plzeňské nemocnici otevřeli nový pavilon psychiatrie

„Třetina naší populace se jednou za život dostane do situace, kdy bude potřebovat pomoc odborníka v oblasti duševního zdraví. Nemusí to být jen psychiatr, může to být psycholog, psychoterapeut. Jsem moc rád, že tady budeme moci poskytovat péči na té nejvyšší úrovni,“ řekl přednosta kliniky Jan Vevera.

Nestigmatizovat, ale zapojovat do života

„Jako jediná fakultní nemocnice v České republice jsme vybudovali nový pavilon psychiatrie, který bude funkční v rámci reformy této oblasti. To znamená, že se posuneme do komunitní, stacionární péče. Je tady posílený ambulantní provoz, je tady velká část pro stacionáře a pro kreativní dílny. To je to, co chce reforma psychiatrické péče, nestigmatizovat pacienty tím, že jsou psychiatričtí, ale naopak je postupně učit zapojit se do běžného života,“ doplnil ředitel nemocnice Václav Šimánek.

Z nákladů 457 milionů korun se částkou 268,4 milionu podílela EU, stát přispěl 47,3 milionu a zbylých 141,3 milionu šlo z rozpočtu nemocnice. Dalších téměř 22 milionů stálo vybavení kliniky a 11 milionů nábytek.