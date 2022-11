Na opravený most v Kolíně už mohou i kamiony. Jezdí se všemi čtyřmi pruhy

Součástí rozsáhlé opravy mostu byla sanace pilířů, opěr a nosných konstrukcí, stavbaři vyměnili povrchy silnice, postavili protihlukovou stěnu a rozšířili chodníky. Do konce roku ještě budou pracovat na dokončovacích pracích, které provoz neomezí.

Po opravě se pro řidiče mění dopravní značení. Pro auta jedoucí ze Zálabí do centra se levý pruh mění na odbočovací do Starokolínské ulice. Zhruba v polovině mostu jsou pruhy nově odděleny plastovými sloupky, zvanými balisety.

Most se musel opravit kvůli špatným materiálům i technologiím

Nový most začal Středočeský kraj opravovat v havarijním stavu. Špatný stav přemostění zapříčinily použité technologie a materiály a nevhodně řešené detaily při jeho výstavbě na začátku 90. let. Kraj musel most začít opravovat v takzvaném havarijním režimu. Hrozilo, že se části mostu zřítí na komunikace nebo na železnici, která pod mostem vede.

Most na silnici II/125 je dlouhý téměř 464 metrů s plochou téměř 9072 metrů čtverečních. V Kolíně je jedinou cestou přes Labe, která umožňuje nákladní a autobusovou dopravu z jižního obchvatu Kolína do severní průmyslové části města a přístavu. Vede rovněž přes železniční koridor z Prahy do Kolína.