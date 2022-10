Dálnice povede z Budějovic na hranice o rok později, připustil šéf ŘSD. Stavbu zdrží bažinatý terén u Kaplic

„Jsou tam bažiny. Děláme tam podrobné geologické průzkumy. Měli jsme obrovské problémy dostat se na pozemky, které mají být pro dálnici. Dělali jsme tam přístupové trasy, propadalo se nám to, museli jsme to sanovat,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Organizace nyní dokončuje zadávací dokumentaci s tím, že začátkem příštího roku by měla vypsat výběrové řízení na zhotovitele.

Do konce příštího roku by chtěli silničáři začít stavět mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm. Tento úsek by měl být podstatně méně problematický, stavět se bude ve stopě současné silnice. „Je to de facto rozšíření stávajícího dvoupruhu na čtyřpruh a stavba jedné mimoúrovňové křižovatky Dolní Dvořiště,“ upřesnil Mátl s tím, že úsek by mohl být v provozu v roce 2025. Je tedy možné, že se nakonec bude po příhraničním úseku dálnice D3 jezdit dříve než po tom navazujícím.

Většina silnice I/3 od jihočeského krajského města na hranice je z pohledu řidičů přinejmenším nepříjemná, je úzká, bez krajnic, místy je bezprostředně lemují stromy. Nejdříve nahradí dálnice její část ke kaplickému nádraží, kde začala stavba letos a hotovo by mělo být v roce 2024.