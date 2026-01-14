Předávali si mě jako ošatku, popsal muž záchranu z jeskyně


Jedno špatné došlápnutí v jeskyni Svážná studna v Moravském krasu o víkendu stačilo k tomu, že si zkušený speleolog a také dobrovolný hasič Václav Adamec vyzkoušel fungování záchranného systému z druhé strany. Vysvobodit se ho se zlomenou holení v neděli podařilo po více než dvaceti hodinách. Adamec se nyní zotavuje a o zkušenosti vypráví: „Ani na chvíli nešla úvaha, že bych se nahoru nedostal.“

„Na suťovém svahu mi ujely nohy a přepadl jsem mezi kameny,“ popsal Adamec, jak si přivodil zranění, které ho na hodiny uvěznilo hluboko pod zemí. Se dvěma kolegy měl za úkol prozkoumat další části jeskyně Svážná studna. Dovnitř vlezli úzkou skruží, kterou ho pak desítky hasičů a speleozáchranářů také musely dostat ven. Ještě v sobotu ráno přitom jako dobrovolný hasič z Rájce-Jestřebí pomáhal on, když odstraňoval popadané stromy na silnici.

„Vzhledem k tomu, že už jsem od začátku cítil, jak o sebe třou kosti, tak jsme věděli, že to nebude sranda,“ vylíčil kritický moment. Že se na povrch nedostane sám, mu bylo jasné ihned. Naštěstí měla skupina u sebe izofolii pro zachování tepelného komfortu, zásoby jídla, pití a lékárničku.

„Od začátku se řešilo, jak se dostanu nahoru. Ani na chvíli nešla úvaha, že bych se nahoru nedostal,“ řekl pětačtyřicetiletý muž, který pracuje v IT a také se věnuje běhání ultramaratonů. I díky tomu mu délka akce pocitově připadala kratší.

Cesta k němu vedla přes úzké, klikaté chodby. Střelmistři proto nejdřív museli skálu na několika místech rozbít. „Celou dobu jsem měl strach, že si někdo kvůli mně ublíží. Vím, jak záchranné akce probíhají. Je to všechno překotné, lidi se snaží na sílu rychle ke zraněnému dostat… To bych si vyčítal do konce života,“ sdělil speleolog, jehož samotný transport nahoru trval čtyři hodiny.

„Používal se systém protiváhy. Vytahovali mě na laně, a pak si mě podávali jak ošatku mezi sebou. Jel jsem po jejich hlavách, zádech,“ vysvětlil a práci záchranářů ocenil. Díky odbornosti všech do nemocnice přijel se správně zafixovanou nohou.

Šedesát metrů pod zemí

Speleolog se v době úrazu nacházel asi šedesát metrů pod zemí a 250 až 300 metrů od vstupu. V minulosti už v jeskyních býval i výrazně hlouběji a dál. „Z takových míst by byla záchrana rozhodně náročnější. Už jsem si taky v jeskyni zlámal žebra a vyhodil rameno,“ vzpomněl na dřívější patálie.

Fotografie hasičů ze zásahu v jeskynním systému u Rudice na Blanensku

Na to, že tentokrát pouze špatně došlápl, si ublížil velmi nepříjemně. Podle přednosty Kliniky úrazové chirurgie ve fakultní nemocnici v Brně-Bohunicích Milana Krtičky utrpěl Adamec tříštivou zlomeninu, která zasahovala i do kotníku.

„Úlomky jsme poskládali do fyziologického postavení a zafixovali je pomocí šroubů a dlahy. Délka hojení je tři měsíce, ale může hýbat nohou i v kloubu a může chodit o berlích,“ uvedl Krtička. Domů by mohl jít pacient už ve čtvrtek, třetí den po operaci.

Nepřipouští si ale, že by svůj koníček opustil. Dosud neprobádané úseky Svážné studny zkušeného jeskyňáře naopak lákají dál.

