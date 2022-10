Pardubice povede ANO s Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice. Lídři podepsali koaliční dohodu

Klíčový průnik v programových prioritách

„Mám dobrý pocit z naší dvacítky, dala se dohromady parta lidí, která má klíčový průnik v programových prioritách, tedy to, jak se bude přistupovat k veřejným poplatkům, parkování, jak budeme pracovat na dostupnosti bydlení, “ řekl Rychtecký.

Společně pro Pardubice je spojením čtyř pardubických sdružení, která v zastupitelstvu již zastoupení měla. Pro nadcházející volební období bude mít čtyři zastupitele. Lídr René Živný byl krajským politikem nebo sportovním trenérem. Prvně bude náměstkem primátora, v gesci má cestovní ruch, územní plánování, urbanismus a architekturu, energetiku a informační technologie.

„Jednání byla složitá, byla dlouhá. Dostal jsem do gesce asi jednu z nejtěžších disciplín na městě, to je nový územní plán, jeho schválení je moje priorita. Projednávání územního plánu se táhne dvanáct let, je shoda v koalici, že v navržené podobě by se měl schválit,“ řekl Živný.

V opozici bude koalice Spolu, která skončila ve volbách druhá a obdržela devět mandátů. V jednáních o koaliční spolupráci s trojblokem neuspěla. Spolu si představovalo, že bude mít větší vliv na chod města. Do městského zastupitelstva se ještě dostali Piráti, kteří mají čtyři mandáty, dále pak Naše Pardubice a SPD, mají po třech zastupitelských křeslech.