Stavbaři opravují D11 ve směru na Prahu. V tendru dalo ŘSD poprvé přednost rychlosti

Rychlejší práci umožňuje zejména využití velkého množství strojů a dělníků v jeden moment. Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla firmy využívají stroje i pracovní sílu z celého Česka na jedné stavbě. „Na dálnici je něco jako kontinuální výrobní linka, kroky nejdou po sobě, ale zároveň,“ popsal. Za Strabag v pondělí na stavbě pracují čtyři frézy a dva finišéry, za Eurovii 25 strojů, dvacet nákladních aut a šedesát dělníků.

Upřednostnění rychlosti před cenou má ŘSD v plánu využívat i při dalších dálničních opravách. Podobný režim ale nelze podle Rýdla využít všude, nýbrž pouze u staveb do určitého rozsahu. „Ověříme si to a budeme to dělat na více místech,“ doplnil. Bude to podle něj možné především při výměnách povrchů, složitější rekonstrukce zahrnující například opravy mostů tímto způsobem opravovat nebude.

Cena stavby je podle Rýdla zhruba o patnáct procent vyšší, než kdyby se nekladl důraz na rychlost. Před pěti lety by se podobný úsek opravoval zhruba pět měsíců.