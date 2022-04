Syna letce RAF Ocelky vychovávali prarodiče v Brně. Otce Igor nikdy neviděl, matku až po válce

Marie cestovala za manželem přes půl světa

V internačním táboře ve Svatobořicích skončila celá otcova rodina. S vyjímkou maminky, která krátce po odchodu Josefa a jeho mladšího bratra Antonína zemřela na infarkt. Marie Ocelková podnikla za svým manželem, který už v té době sloužil u RAF ve Veké Británii, cestu téměř přes půl světa. „Na falešné doklady se dostala do Turecka, do Palestiny a pak do Egypta, tam už volala otci. S lodí odjela do Karibiku a pak se teprve dostala do Anglie,“ popisuje cestu své matky syn.

Josef Ocelka se stal velitelem 311. československé bombardovací perutě RAF. V roce 1942 bohužel zahynul při zalétávání nového bojového letadla Beaufort. „On je jeden z mála, který je pochován s anglickými jednotkami. Když totiž nastoupil, byl důstojníkem a přísahal králi,“ vysvětluje syn Josefa Ocelky.