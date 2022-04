Na Jesenicku nasněžilo až patnáct centimetrů. Sníh a mráz čeká Česko i o víkendu

Od středních poloh podle silničářů leží vrstva nového těžkého mokrého sněhu. „Na vozovkách zůstává kaše mokrého sněhu, může to klouzat, především na inertně udržovaných vozovkách. Provoz je zatím plynulý, předpoklad je, že bude sněžit i nadále dnes a také v sobotu. Veškerá technika, co byla na zimu, pokračuje dál v zimní údržbě,“ dodal dispečer.

Naopak v okrese Šumperk napadlo sněhu minimálně, podle silničářů sněžilo jen na Hanušovicku a Staroměstsku. Potvrzují to i meteorologové, podle nich se fronta drží především v jesenické oblasti hor směrem k Polsku, kde bude sněžit i nadále.

Kromě sněžení i silně fouká

Návrat zimy pociťují i na horách, Komárek uvedl, že sněžení doprovází silný vítr. „Někde leží třicet centimetrů, někde pět centimetrů, fouká totiž čerstvý nárazový vítr, takže ten sníh se přesouvá za závětrné strany,“ řekl. Na horách sněžilo už ze středy na čtvrtek, kdy připadlo kolem 20 centimetrů sněhu.

Podle Tomáše Ostrožlíka z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) by mělo sněžit i v dalších dnech. „Na Jesenicku jak v pátek, tak zejména v sobotu a v noci na neděli bude i nadále sněžit, nasněžit by mělo až deset centimetrů za jeden den. Do nedělního rána by tak v horských oblastech mohlo napadnout až 20 centimetrů sněhu, v podhorských oblastech to může být kolem deseti centimetrů,“ upřesnil.



#pocasi Na prvního apríla se vrací zima. Bude k nám proudit studený a vlhký vzduch od severu až severovýchodu.

Srážky budou převážně sněhové, kdy na horách na severu může napadnout kolem 25 cm nového sněhu. Slunce zůstaneme během dnešního dne a soboty schováno za mraky. pic.twitter.com/gUQJqNjztg — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) April 1, 2022

Problémy mají řidiči na Opavsku i Bruntálsku

Sněžení nebo déšť se sněhem komplikuje sjízdnost i v některých místech Moravskoslezského kraje. Kvůli přeháňkám je snížená dohlednost. Na chemicky udržovaných silnicích mohou být zbytky rozbředlého sněhu a řidiči by tak měli být více opatrní, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a policie.

„Policisté zaznamenali dopravní komplikace především na Opavsku a Bruntálsku. Prozatím jsou všechny komunikace sjízdné s velkou opatrností. V ranních hodinách, kolem 07:00, se vyskytly problémy u obce Horní Životice směrem na Bruntál. Nyní je už silnice I/11 pro osobní vozidla s opatrností průjezdná, pro kamiony však obtížně sjízdná,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Večer má začít mrznout

Od pátečního večera se objeví skoro v celé zemi mrazy, které mohou v nížinách poškodit hlavně meruňky, broskvoně a slivoně. Meteorologové doporučují zemědělcům a zahrádkářům, aby tyto kvetoucí ovocné stromy chránili před promrznutím. O víkendu hrozí také náledí, dokonce i v nížinách.



#vystraha ❄️na náledí, mráz a nový sníh

Platnost: od pátku 01.04.00:00 do odvolání Noční a ranní mrazy budou pravděpodobně přetrvávat až do poloviny příštího týdne, nejmrazivější ráno se očekává v pondělí 4. dubna.

Sledujte: https://t.co/bfR8i8K5gv pic.twitter.com/y4bgHQdflH — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) March 31, 2022

„Noční a ranní mrazy budou pravděpodobně přetrvávat až do poloviny příštího týdne, nejmrazivější ráno se očekává v pondělí 4. dubna,“ uvedli na Twitteru meteorologové. Chodci i řidiči by si měli od pátečního večera do nedělního rána dávat pozor na zrádné náledí a zmrazky. Na neošetřených komunikacích hrozí problémy v dopravě a zvýšený počet nehod.

Nejvíc sněhu má spadnout v oblasti Jeseníků, a to až dvacet centimetrů. Výstraha na novou sněhovou pokrývku platí po celý pátek pro okresy Jeseník a Šumperk v Olomouckém kraji a pro regiony Bruntál, Krnov a Rýmařov v Moravskoslezském kraji. I jinde na horách má trvale a vydatně sněžit, sněhových vloček se ale v příštích dnech dočkají i obyvatelé níže položených míst.