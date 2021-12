Velkochov nosnic na Litoměřicku zasáhla ptačí chřipka. Veterináři utratí skoro 190 tisíc kusů drůbeže

Podle prezidenta Agrární komory ČR Jana Doležala jde zhruba o dvě procenta populace nosnic v České republice, což by nemělo mít větší dopad na trh v zemi. Škodu odhaduje na dvacet milionů korun.

„Inspektoři SVS provedli na místě šetření, přijali předběžná opatření, odebrali vzorky z uhynulých kusů a odeslali je k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. To následně potvrdilo nákazu ptačí chřipkou H5N1. Jak se nákaza do velkochovu dostala, je předmětem pokračujícího šetření,“ sdělil Vorlíček.

Agrární komora spolu s veterináři apeluje na chovatele, aby dodržovali zásady biologické bezpečnosti.