Veterináři likvidují husy z Rybářství Nové Hrady. Část jich ušetří kvůli chovu

Původně chtěli veterináři utratit tisíc devět set ptáků. Rybářství ale požádalo o zmírnění opatření. „Z důvodu, že jsou to chovné kusy, velice cenné pro další chov. Tak jsme celou situaci zvážili a vybrali čtyři sta dvacet kusů, několik linií, které jsou opravdu cenné. Jedná se o genetickou rezervu, tak se ještě snažíme zachránit, co se dá. Vyselektovali se chovní jedinci, kteří jsou významní pro šlechtění linií, aby se chov nezlikvidoval celý. Vybrali se v poměru jedna ku třem co se týče pohlaví. Zatím jsou bez klinických příznaků onemocnění. Budeme je testovat, zatím zkoušíme ponechat tu rezervu, aby mohlo šlechtění pokračovat dál,“ řekl ředitel jihočeské veterinární správy František Kouba. K žádosti rybářů se podle něj připojila i drůbežářská unie.

Chov bude moci pokračovat

V listopadu utratili veterináři v chovu rybářství kolem 2600 ptáků. Jde o jediný šlechtitelský chov hus v Česku s padesátiletou tradicí. Chov čítal pět tisíc ptáků. Ředitel Rybářství Nové Hrady Lubomír Zvonař řekl, že chov by mohl pokračovat. „Chov snad bude moci nějak pokračovat, ale jaro je ještě daleko. V současné době máme to hejno zavřené, pod přísnou kontrolou. Chov by se mohl zachovat, že by se nevybily linie a dál by je šlo namnožit,“ řekl ředitel.

Vedle hejna genetické rezervy čtyř set dvaceti hus má firma ještě jedno hejno čtyř set hus, jehož výsledky na ptačí chřipku jsou negativní. Škody zatím firma nesčítala.