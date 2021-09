Noční sekáč Kuttelwascher se narodil před 105 lety. Nad Svatým Křížem přeletěla jeho stíhačka

Kuttelwascher žil ve Svatém Kříži asi do sedmi let, pak se rodina přestěhovala do Havlíčkova Brodu. Po mnichovské zradě, stejně jako řada dalších, nesložil ruce do klína a už během roku 1939 zamířil do emigrace. Přes Polsko se dostal do Francie, kde nejprve jako jeden z mnoha vstoupil do Cizinecké legie. A dokonce absolvoval tvrdý pěchotní výcvik v severní Africe. Teprve po vypuknutí války francouzské velení zařadilo zkušené Čechoslováky do řad svého letectva.

Například František Peřina dosáhl během bojů ve Francii 11 sestřelů (jen o jeden méně než československý rekordman Alois Vašátko), Karel Kuttelwascher pak v řadách Armée de l'Air poslal k zemi nejméně dva nepřátele. Možná jich ale bylo více, záznamy o činnosti československých pilotů ve francouzských službách jsou totiž často neúplné.

Po zhroucení Francie odletěl Kuttelwascher do Afriky, odkud pokračoval lodí do poslední bojující země - do Velké Británie. Do slavné bitvy o Británii už ale zasáhnout nestihl.