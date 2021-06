Do pražského muzea přiletěla vzácná historická stíhačka Hawker Hurricane

Skoro 80 let staré letadlo

Hawker Hurricane Mk.IV., který získalo pražské muzeum, byl vyroben mezi 20. listopadem 1942 a 19. dubnem 1943. Za druhé světové války sloužil v Itálii, Řecku a Jugoslávii. Po skončení konfliktu ještě krátce sloužil na Kypru a v Palestině.

V roce 1983 byl vrak letadla objeven v kibucu v izraelské Jaffě, odkud byl převezen do Velké Británie. Počátkem roku 2001 byl předán společnosti Hawker Restorations se sídlem v Suffolku k přestavbě do letuschopného stavu. Při rozsáhlé renovaci byly použity jak původní, tak renovované a případně repasované komponenty. Letoun následně létal u The Fighter Collection v britském Duxfordu pod civilní registrací. V březnu 2006 jej získala společnost Heritage Wings of Canada.

V současné době je z původně vyrobených 14 583 kusů letuschopných méně než 15 letounů Hawker Hurricane, z toho jediný je ve verzi Mk.IV., uvádí Letecké muzeum Točná na svém webu.