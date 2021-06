Na stavbách silnic začíná chybět materiál, hlavně kamenivo, ocel a plasty

Podle generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla je velký problém nedostatek materiálu, třeba kameniva a oceli, například na betonáže a svodidla. „To je třeba řešit, protože to může být ještě větší problém než chybějící lidský potenciál, tedy projektanti, inženýři a technický dozor,“ řekl Mátl.

„Kilogram ocelové výztuže do betonu stál loni na podzim 18 korun, dnes 32 korun. Máme většinou garanci množství jen na 12 hodin. A také sami železáři tvrdí, že objednají dvě tuny, a dojde jim 300 kilo,“ řekl Zdeněk Pilík, generální ředitel plzeňské stavební firmy Berger Bohemia orientované právě na stavby silnic a dálnic. Podle něj zdražuje veškerá ocel od válcovaných profilů po plechy, výrazně i plasty, které na trhu chybí. Kameniva je nedostatek jen u speciálních sort.

„Od dodavatelů západního okruhu už víme, že není betonářská ocel a její cena šla raketově nahoru. Ocel, kamenivo, výrobky z plastů šly nahoru,“ řekl provozní ředitel Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Radek Šíma.

Západní okruh je největší novodobá silniční stavba v Plzni. Šíma čeká i zdražení cementu. Zvýšení cen se podle něj neprojevuje u zakázek, na něž byly uzavřeny smlouvy loni nebo začátkem letošního roku. „Ale kontrakty, které se budou uzavírat teď, tak tam se to už samozřejmě promítne. A dodavatel si tam dá asi ještě něco navíc, protože ceny některých materiálů letí ze dne na den,“ uvedl.

Nové projekty zdraží až o třicet procent

Zdeněk Pilík odhaduje, že nové projekty zdraží až o třicet procent. „Nejdeme do některých zakázek, u nichž investor nechce slyšet o poskytnutí garance toho, že pokud by došlo k pohybu ceny, tak se na tom bude podílet. Nejsme schopni přenést kompletní riziko, když vůbec nevíme, jak to nakonec dopadne,“ uvedl.

„Je problém, že teď není ocel, a navíc proti loňsku zdražuje o 40 až 50 procent. Na stavbu jednoho mostu v kraji se nám ji nepodařilo sehnat v kvalitě podle projektu. Po dohodě s projektantem jsme kvalitu snížili a dáme větší profil, ale stejně ji těžko sháníme,“ uvedl náměstek plzeňského ŘSD Miroslav Blabol. Globálně podle něj lze říct, že zdražují materiály pro stavby, které do budoucna také podraží.