Sluneční králové zůstanou v Praze do konce září, Národní muzeum prodlouží výstavu

Národní muzeum prodlouží do konce září egyptologickou výstavu Sluneční králové, která měla skončit 6. června. Sdělila to mluvčí muzea Šárka Bukvajová. Na výstavu, o niž je velký zájem, je možné přijít jen se vstupenkou z on-line rezervačního systému na konkrétní den a čas. On-line prodej vstupenek na první měsíc, tedy do 6. července, začal v pondělí v 11:00 hodin. Další termíny bude muzeum přidávat v závislosti na aktuálně platných protiepidemických opatřeních.