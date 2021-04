Zájem o hornické obory opadl. Jejich absolventi se přitom o práci bát nemusejí

Odborníci upozorňují, že zájemci o studium na hornických oborech se nemusejí bát, že by jako absolventi zůstali bez práce. V Česku se totiž netěží jenom černé uhlí, ale také štěrk nebo písek. Díky stavebnímu průmyslu by tak poptávka po těchto surovinách klesat neměla. Na Ostravsku neskončí ani čerpání důlních vod.

Například VŠB-TUO už přistoupila na úpravu jednotlivých oborů na Hornicko-geologické fakultě tak, aby vyhovovaly současným potřebám. „Stejně jako celý kraj a celý hornický průmysl prochází restrukturalizací, tak i studijní programy na fakultě prošly určitou změnou. Máme nové studijní programy zaměřené na vodu, zpracování odpadů, ale i studijní programy, které se zaměřují na to, co teď bude nastupovat – to znamená, co s tou krajinou po ukončené těžbě,“ řekl prorektor Igor Ivan.