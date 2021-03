Když někdo kritizuje, není to nepřítel, jen mu není osud Ruska lhostejný, říká ataman donských kozáků Kelin

„Staré kozácké přísloví praví, že dvakrát člověk umřít nemůže a smrti se stejně nevyhne. Otec řekl, že to asi nepřežije, ale aspoň rodina bude žít. Přišli místní četníci a odvezli ho do Humpolce. Tam jsme se s ním ještě mohli rozloučit. Otec nevěřil, že nás ještě někdy uvidí, a pak si ho převzal SMERŠ (pozn. SMĚRť Špionam – zvláštní jednotka sovětské vojenské kontrarozvědky),“ vypráví pamětník.

„Já jsem chtěl vidět hřbitov a oni ne, to byste nerozdýchal. Já jsem chtěl vidět ty hroby otcových známých, co jsem znal. Tak mě tam odvezli. Ptal jsem se, kde je ten hřbitov. No tady, ten stadion. Jak tam byly v běžecké dráze jamky za sebou, to byly hroby. Ptal jsem se, kde jsou pomníky, oni mi jeden ukázali. Udělali z toho pomník sovětským vrahům,“ ukazuje fotografie.

Atamanem v emigraci

Kozáci byli sice na počátku minulého století rozptýleni po celém světě, Kozáckou repubilku – Vševeliké vojsko donské – v zahraničí ale formálně udržují stále. Před dvěma lety se Alexej Nikolajevič Kelin stal atamanem. „Já jsem pořád odmítal, že se na to necítím, že co můžu dělat, vždyť to je třetí generace kozáků v exilu. Oni mi říkali, že když to nevezmu, vezme to někdo z putinovců, že jsme poslední emigrantská organizace, kterou ještě nemají pod palcem,“ vysvětluje Kelin.

„To mi říkal Putin, že ta ruská emigrace musí působit jako měkká síla ve prospěch Ruska. Napsal jsem tehdy obsáhlý dopis, který jsem předal na konferenci v Moskvě, kde jsem říkal, že je potřeba bavit se se všemi emigranty a to, že někdo kritizuje, má výhrady k současnému systému, neznamená, že je nepřítel, znamená to jenom to, že mu není lhostejný osud Ruska,“ říká ataman Kelin.

Vztah k původní vlasti si z Kelinových synů našel ten nejmladší. Po roce 1991 odjel do Ruska, setkal se s otcovými přáteli a nechal se tam pravoslavně pokřtít. „Nejmladší syn se pro to nadchl. Naskenoval dokonce dědečkovy rukopisy, já teď pracuji na překladu. O jejich vydání už mají zájem dvě vydavatelství, tak doufám, že se mi to podaří dotáhnout do konce,“ uzavírá Alexej Nikolajevič.