Do mostu v centru Olomouce se zakously bagry. Tramvaje se na něj vrátí za dva roky

Od pondělí je uzavírka platná i pro pěší, a to zhruba na týden, kdy by měla demolice probíhat. Poté budou moci využívat původní polovinu mostu. Po dokončení výstavby nové části se chodci přesunou na druhou stranu.

Most na Masarykově třídě se uzavřel už na začátku března, v tu chvíli přestaly na hlavní trase mezi vlakovým nádražím a centrem města jezdit i tramvaje, které musí teď do historické části Olomouce jezdit přes třídu Kosmonautů a Tržnici. Řidiči aut mohou využívat nový most na Komenského ulici.

V řece Moravě v centru města je momentálně mnohem méně vody, než je běžné. Souvisí to právě s aktuální demolicí. „Abychom mohli pracovat v korytě řeky, tak bylo potřeba snížit hladinu Moravy. To jsme docílili tak, že jsme vypustili jezovou zdrž, která se nachází přibližně kilometr a půl níže po toku řeky,“ přiblížil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.





Tramvaje se vrátí dřív, jenomže ne na celou trasu

Tramvajová dráha přes Masarykovu třídu je jednou z nejvytíženějších tratí v Olomouci, jsou po ní vedeny linky číslo 2, 3, 4 a 6. Tramvaj číslo 2 byla zrušena a nahrazena autobusem s označením X2, linka 3 jezdí jenom od zastávky Náměstí Hrdinů a čtyřka změnila označení na X4 a jezdí přes třídu Kosmonautů. Tramvaj číslo 6 nebude po dobu prací provozována vůbec.

Původně se zvažovalo, že by tramvajová doprava mohla být zachována. Než by se postavila nová část mostu, projížděly by soupravy po původní polovině, poté by se přesunuly na vedlejší kolej už na nové komunikaci. Nakonec se však ukázalo, že tato varianta není technicky možná kvůli špatnému stavu mostu.

Tramvaje by se však do centra mohly vrátit dříve než za dva roky. Hned jak to bude možné, chce Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) vybudovat na Žižkově náměstí takzvanou úvrať pro oboustranné tramvaje, ty by tak mohly obsluhovat alespoň úsek Náměstí Hrdinů –⁠ Žižkovo náměstí.