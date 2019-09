Centrum bez tramvají. Olomouc musí kvůli chystané demolici mostu upravit trasy hromadné dopravy

V červenci stavební firma zahájila betonování nového mostu přes řeku Moravu, pro automobilovou dopravu by měl být otevřen do konce tohoto roku. Dělníci budou muset ještě přeložit inženýrské sítě a upravit komunikace v okolí nového mostu.

Práce na protipovodňových úpravách v centru Olomouce zahájilo Povodí Moravy na jaře roku 2018. V rámci první etapy dělníci zbourali most v Komenského ulici, což způsobilo problémy v automobilové dopravě. Most totiž leží na hlavní spojnici mezi centrem Olomouce a Šternberkem.

Tramvajím na čas „odzvonilo“

Na jaře příštího roku začne Povodí Moravy pracovat na demolici vedlejšího mostu na Masarykově třídě, což přinese další komplikace v dopravě. Olomouc však aktuálně musí řešit ještě jiný problém, který se týká tramvajové dopravy přes centrum města.

Podle původních plánů se totiž měl most na Masarykově třídě demolovat postupně, to znamená, že dělníci by nejdříve zbourali a následně postavili jenom jednu polovinu mostu. Po té druhé by po jedné koleji jezdily tramvaje mezi nádražím a centrem. Po dokončení první poloviny by se tramvajová doprava přesunula ze staré části mostu na novou.

Odborníci, kteří měli tuto možnost prověřit, teď ale zasadili olomouckým tramvajím drtivou ránu. Technický stav mostu podle posudku jednokolejný průjezd tramvají neumožní a na dobu zhruba dvou let bude nutné most uzavřít pro dopravu úplně.