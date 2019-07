Začalo betonování nového olomouckého mostu. Po dokončení se zbourá další

Dvousměnný pracovní režim

Stavbaři mají připravené i záložní stroje pro případ, že by došlo k technickým problémům. Dělníci se na betonování nosné konstrukce mostu v Komenského ulici budou střídat ve dvou směnách.

V bednění bude beton zpracován pomocí ponorných vibrátorů tak, aby betonová konstrukce měla požadovanou kvalitu. Po dokončení akce bude beton tvrdnout a zrát. Stavbaři pak přeloží inženýrské sítě a pustí se do úprav v okolí mostu.

Padne i vedlejší most, po kterém jezdí tramvaje

Demolice starého a stavba nového mostu v Komenského ulici způsobila značné problémy v dopravě, úsek musejí řidiči složitě objíždět. Potíže však budou pokračovat i po dokončení mostu, což by mělo být do konce tohoto roku.

Následovat totiž bude bourání vedlejšího mostu na Masarykově třídě a to způsobí ještě větší komplikace v dopravě, protože po mostě jezdí i tramvaje na trase mezi hlavním nádražím a centrem města. Most by se však mohl rozebírat a stavět postupně a tramvaje by tak jezdily alespoň po jedné koleji.