Práce na ochraně proti povodním v centru Olomouce pokračují. Nový most už dostává jasnější obrysy

„Považuji za malý zázrak, že navzdory všem překvapením, která nám stavba přichystala, jedeme i rok po zahájení prací přesně podle harmonogramu. V následujících měsících uděláme všechno pro to, abychom v tomto duchu pokračovali.“

Po dokončení mostu se dělníci přesunou na druhý most na Masarykově třídě, který se má také zbourat. To výrazně zkomplikuje nejen automobilovou dopravu, ale i MHD. Po tomto mostě totiž jezdí tramvaje na hlavní trase do historického jádra města.

Kvůli stavbě je zatím stále výrazně omezena doprava v centru Olomouce. Řidiči nemohou projíždět Komenského ulicí a omezení jsou také v okolních ulicích kolem řeky Moravy. Jízda centrem bude však komplikovaná i po dokončení mostu U Bristolu, což by mělo být do konce letošního roku.

Už v minulosti se uvažovalo, že most na Masarykově třídě by mohli dělníci rozebírat a stavět postupně, po půlkách, aby byla tramvajová doprava zachována. O tom, jaký bude postup stavbařů, zatím nebylo rozhodnuto. Jisté však je, že problémy v dopravě budou v Olomouci až do celkového dokončení stavby v roce 2022.

I přes dílčí zdržení se státnímu podniku Povodí Moravy nejenže daří plnit harmonogram prací, ale dobu trvání stavby se dokonce podařilo zkrátit z původních 53 měsíců na čtyři roky. „Udělali jsme maximum pro to, aby stavba zatížila centrum města co nejméně a po co nejkratší dobu,“ doplnil mluvčí Povodí Moravy Chmelař.

Povodně – v Olomouci nic vzácného

Město čelí povodním pravidelně, v průběhu 20. století byla Olomouc zasažena záplavami jedenáctkrát. Koryto řeky Moravy se průběžně upravovalo tak, aby dokázalo pojmout stále více vody, kapacita řeky však byla vždy překonána.

Nejničivější povodeň v historii postihla Olomouc v roce 1997, kdy se ocitla pod vodou třetina města a v celém okrese zahynulo pět lidí. Právě tato událost byla hlavním impulzem k diskusi o protipovodňové ochraně Olomouce a realizaci aktuální investice.