Olomouc se připravuje na rozsáhlá protipovodňová opatření. Bourání dvou mostů zkomplikuje dopravu

Setkání s občany trvalo tři hodiny, konstatoval redaktor České televize Martin Laštůvka, který jednání sledoval. „Lidé se ptali na to, jak bude řešeno parkování v oblasti výstavby, zajímali se také o to, jak proběhne bourání nábřežních zdí, které sousedí s obytnou částí,“ dodal. Jejich obyvatelé se totiž obávají toho, aby se stavební práce negativně neprojevily na statice domů.

Bourání mostů výrazně zkomplikuje průjezd městem

Kvůli stavebním pracem, které mají ochránit Olomouc před velkou vodou, budou odstraněny dva staré mosty, které později nahradí nové. To na dlouhé měsíce zkomplikuje dopravu v Olomouci.

Jako první bude na jaře uzavřen most v Komenského ulici, vedle kterého bude postavena lávka pro pěší a cyklisty. Město uvažuje o tom, že s pomocí armády vybuduje provizorní most. Na jaře 2020 by měl přijít na řadu most na Masarykově třídě.

Po uzavření mostu v Komenského ulicí povedou Olomoucí značené objízdné trasy. Podrobnosti budou zveřejněny nejen na internetových stránkách protipovodňových opatření Olomouce, ale informace dostanou i lidé z okolí do poštovních schránek.