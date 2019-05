Dělníci bourají most v Komenského ulici v Olomouci. Zakously se do něj bagry

Pomocí bagru s hydraulickými nůžkami začali dělníci postupně bourat starý most v Komenského ulici v Olomouci. Demolice je součástí na jaře zahájené stavby rozsáhlých protipovodňových opatření v této oblasti města. Horní část mostu by měla být odstraněna do poloviny srpna, řekl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.