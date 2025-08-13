Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 13. srpna 2025.
SOUHRN: Zásadní události středy 13. srpna
ANO stáhne Balaštíkovou z kandidátky
ANO vyškrtne poslankyni Margitu Balaštíkovou z kandidátní listiny pro sněmovní volby. Balaštíková pozastaví členství v hnutí. Stalo se tak poté, co server Seznam Zprávy napsal, že se poslankyně před dvěma lety opakovaně snažila objednat zabití psa patřícího nové partnerce svého manžela, s nímž se tehdy za vyhrocených okolností rozváděla. Šéf ANO Andrej Babiš označil chování Balaštíkové za absolutně nepřijatelné.
Evropa jednala s Trumpem o Ukrajině
Evropští lídři včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jednali na videokonferenci se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem o rusko-ukrajinské válce. Virtuální summit svolal německý kancléř Friedrich Merz, který v Berlíně ve středu přivítal Zelenského.
Vznik Státu Palestina neumožníme, vzkázal Saar
Izrael neumožní vznik Státu Palestina, řekl podle izraelských médií americkým novinářům ministr zahraničí Gideon Saar. Podle něj je vznik palestinského státu krokem ke zničení Izraele. V uplynulých týdnech řada zemí oznámila svůj záměr uznat samostatný palestinský stát, čímž chtějí podpořit takzvané dvoustátní řešení konfliktu mezi Palestinci a Izraelem – tedy existenci palestinského státu vedle toho židovského.
Meteorologové zpřísnili výstrahu před vedry
Na jihu Moravy a v nížinách západní poloviny Čech překročí středeční odpolední teploty 34 stupňů Celsia, Český hydrometeorologický ústav pro tyto oblasti zvýšil stupeň nebezpečí veder na vysoký. Předpověď pro další dny se nezměnila, více než čtyřiatřicetistupňové teploty meteorologové předpokládají ve čtvrtek i pátek ve větší části Čech a moravských a slezských nížin. V sobotu se pak začne ochlazovat.
Větrné elektrárny zabíjejí ptáky i netopýry. Čeští vědci představili metodu, jak riziko zmenšit
Dopad větrných elektráren na populace ptačích druhů je sice poměrně malý, ale existuje. Věda hledá řešení, který by ho mohlo ještě snížit. S jedním přišli čeští ornitologové.