SOUHRN: Zásadní události středy 13. srpna


Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy středy 13. srpna 2025.

ANO stáhne Balaštíkovou z kandidátky

ANO vyškrtne poslankyni Margitu Balaštíkovou z kandidátní listiny pro sněmovní volby. Balaštíková pozastaví členství v hnutí. Stalo se tak poté, co server Seznam Zprávy napsal, že se poslankyně před dvěma lety opakovaně snažila objednat zabití psa patřícího nové partnerce svého manžela, s nímž se tehdy za vyhrocených okolností rozváděla. Šéf ANO Andrej Babiš označil chování Balaštíkové za absolutně nepřijatelné.

Balaštíková pozastaví členství v ANO, hnutí ji stáhne z kandidátky
Evropa jednala s Trumpem o Ukrajině

Evropští lídři včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jednali na videokonferenci se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem o rusko-ukrajinské válce. Virtuální summit svolal německý kancléř Friedrich Merz, který v Berlíně ve středu přivítal Zelenského.

Hranice se nesmějí posouvat násilím, řekl Merz po jednání lídrů EU s Trumpem
Trump se s Putinem setká na odlehlé základně v Anchorage
Evropa jednáním jen přihlíží, míní Bartošek. Není velmoc, říká David
Vznik Státu Palestina neumožníme, vzkázal Saar

Izrael neumožní vznik Státu Palestina, řekl podle izraelských médií americkým novinářům ministr zahraničí Gideon Saar. Podle něj je vznik palestinského státu krokem ke zničení Izraele. V uplynulých týdnech řada zemí oznámila svůj záměr uznat samostatný palestinský stát, čímž chtějí podpořit takzvané dvoustátní řešení konfliktu mezi Palestinci a Izraelem – tedy existenci palestinského státu vedle toho židovského.

Vznik Státu Palestina neumožníme, vzkázal Saar
Meteorologové zpřísnili výstrahu před vedry

Na jihu Moravy a v nížinách západní poloviny Čech překročí středeční odpolední teploty 34 stupňů Celsia, Český hydrometeorologický ústav pro tyto oblasti zvýšil stupeň nebezpečí veder na vysoký. Předpověď pro další dny se nezměnila, více než čtyřiatřicetistupňové teploty meteorologové předpokládají ve čtvrtek i pátek ve větší části Čech a moravských a slezských nížin. V sobotu se pak začne ochlazovat.

Meteorologové zpřísnili výstrahu před vedry
Když je horko k zalknutí: 12 tipů, jak přežít ve zdraví
Požáry v Evropě mají nejméně pět obětí
Klimatická změna prodlužuje požární sezonu v Evropě, shodují se experti
Větrné elektrárny zabíjejí ptáky i netopýry. Čeští vědci představili metodu, jak riziko zmenšit

Dopad větrných elektráren na populace ptačích druhů je sice poměrně malý, ale existuje. Věda hledá řešení, který by ho mohlo ještě snížit. S jedním přišli čeští ornitologové.

Větrné elektrárny zabíjejí ptáky i netopýry. Čeští vědci představili metodu, jak riziko zmenšit
