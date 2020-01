Více členů ochranky i inteligentní kamery. Ostravská nemocnice posiluje bezpečnostní opatření

„V souvislosti s mimořádnou událostí jsme provedli revizi vnitřních předpisů a dalších opatření týkajících se bezpečnosti. Pro zlepšení koordinace krizového štábu iniciujeme například vznik velínu,“ řekla mluvčí nemocnice Petra Petlachová.

Velín by měl v případě potřeby poskytnout zázemí pro technický, zdravotnický i krizový dispečink. Vzniknout by měl v místnosti, kde momentálně sídlí technický dispečink. „Odtud by šly všechny informace směrem dovnitř nemocnice,“ přiblížil ředitel nemocnice Jiří Havrlant. Nový velín by měl podle něj vzniknout ještě v letošním roce.