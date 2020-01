Měsíc po střelbě v ostravské nemocnici. Kriminalisté mají „náznaky motivu“

Policisté případ střelby vyšetřují pro trestný čin vraždy spáchaný na vícero osobách, k tomu se přiřadil ještě trestný čin nedovoleného ozbrojování. „Já si myslím, že ty koneční výsledky by bylo možné očekávat tak do šesti měsíců,“ doplnil státní zástupce.

O peníze z ministerstva zdravotnictví se přihlásila právě i Fakultní nemocnice Ostrava, o jakou částku jde, ale zatím ředitel Jiří Havrlant komentovat nechce. Peníze na edukaci a cvičení zaměstnanců pro případ krizové situace dostala nemocnice už v roce 2019, šlo o částku 1,2 milionu korun.

Cvičení se zaměstnanci by podle Havrlanta měla pokračovat, a to i ve spolupráci s policií. Lidé by se měli naučit například to, jak se správně a efektivně evakuovat nebo schovat v případě, kdy dojde například k útoku střelce.