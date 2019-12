Lidé musí být obezřetní, útoky jsou podobné, říká Kafka, který dozoroval případ střelce v Uherském Brodě

Když si vzpomenete na vaši účast v Uherském Brodě v roce 2015, co tehdy bylo nejdůležitější a na místě nejnáročnější?

Poté, co pachatel trestného činu zemřel, poté, co se zjistilo, že v útocích nepokračuje ani on, ani nikdo jiný, tak bezpochyby bylo důležité zajistit situaci na místě činu, zajistit jeho okolí a zjistit motivaci tak šíleného vražedného útoku. Samozřejmě se i snažit zachránit lidské životy, pokud to ještě bylo v silách, což tehdy bohužel nebylo, ale případně ochránit i jiné osoby.

Může existovat prevence před podobným útokem?

Domnívám se, že může být jen velmi omezená. Lze si představit prevenci typu různých rámů a přísnějších bezpečnostních služeb ve všech veřejných budovách a prostorách, ale jak je to reálné? Velmi těžko. Prevence je možná v práci s lidmi s podezřením na duševní poruchu, která by mohla vést k jejich takto závažnému protiprávnímu jednání.

Ale i osoby, které se nacházejí v nepříznivém duševním stavu, to mnohdy nedávají najevo na první pohled, i odborník to pozná velmi obtížně a často až s odstupem. Pokud má problémy v řádu dnů až týdnů, jedná se o náhlé hnutí mysli, nejde o žádné signalizované jednání jako opatřování si zbraní, komunikace v prostředí, tak se to dá velmi těžko předvídat.