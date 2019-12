Střelba v Uherském Brodě: Zabiják si nechal poslední kulku pro sebe

Kalendář ukazoval datum 24. února 2015, bylo úterý. V půl jedné odpoledne vstoupil do restaurace Družba nedaleko uherskobrodského nádraží třiašedesátiletý Zdeněk Kovář. Začal střílet.

Očitý svědek Petr Gabriel si zprvu myslel, že výstřely jsou součástí nějaké oslavy. „Ale pak, se salvou střel a s tím, jak se obracely stoly, jsem si říkal, že to je něco horšího,“ popsal krátce po tragédii. Gabrielovi se podařilo skrýt na toaletě, kde čekal dvě hodiny na záchranu. Dalších osm lidí, kteří v restauraci byli, však uniknout nedokázalo.

První policisté byli na místě zhruba po čtvrt hodině (deset minut od prvního telefonátu na 158), ale dovnitř se nedostali. Útočník začal na hlídku střílet. Zatímco policisté čekali na posily, střelec zatelefonoval do televize Prima. „Oznámil nám, že je v Uherském Brodě a ať za ním přijedeme. Snažili jsme se zjistit proč, co nám chce ukázat. Na to nám po chvilce odpověděl, že mu spousta lidí ubližuje, že je šikanován a úřady to neřeší,“ popsal tehdy Pavel Lebduška z TV Prima.

Do Uherského Brodu přijela zhruba půl hodiny od začátku útoku policejní zásahová jednotka z Dukovan. Zprvu se střelcem vyjednávala, nakonec vpadla dovnitř. Útočník spáchal sebevraždu. Vyšlo najevo, že jeho tvrzení při vyjednávání, že lidé v restauraci jsou živí, bylo lživé.