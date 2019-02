Začala výstavba dálnice D11 z Hradce do Smiřic. Prodraží se o 150 milionů

Úsek ze Smiřic do Jaroměře má být hotový dříve

Firmám vznikl podle smlouvy nárok na dodatečnou smlouvu, protože ŘSD neoznámilo zahájení stavby do 12 měsíců. Dodatek také zkrátil termín uvedení dálnice do provozu o jeden měsíc na 43 měsíců. Protože za datum zahájení stavby se bere 5. říjen 2018, měla by být dálnice uvedena do provozu do 5. května 2022. Termín úplného dokončení díla dodatek zkrátil také o jeden měsíc na 55 měsíců, tedy do 5. května 2023.

Z trasy dálnice D11 nyní pokračuje výstavba sedmikilometrového úseku ze Smiřic do Jaroměře, který má být hotov do konce roku 2021. Úsek staví sdružení společností Porr a Porr Bau za 1,5 miliardy korun bez DPH.