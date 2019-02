O měsíc dřív a o 148 milionů dráž. Stát podepsal se stavbaři smlouvu na dostavbu D11

Obě strany se také dohodly na tom, že pondělí 11. února je dnem předání staveniště a že firmy zahájí stavební práce do čtrnácti dnů. „Věříme, že na jaře – hned, jak nám to dovolí klimatické podmínky – bude okamžitě vidět práce na stavbě,“ prohlásil šéf ŘSD Kroupa.

Termín uvedení dálnice do provozu dodatek zkrátil o jeden měsíc na 43 měsíců. Protože za datum zahájení stavby se bere 5. říjen 2018, měla by být dálnice uvedena do provozu do 5. května 2022. Termín úplného dokončení díla dodatek zkrátil také o jeden měsíc na 55 měsíců, tedy do 5. května 2023.

ŘSD v dodatku přiznalo, že stavebním firmám ve lhůtě 12 měsíců od podpisu smlouvy neoznámilo zahájení stavby. Učinit tak mělo do 1. září 2018. Protože ŘSD neoznámilo zahájení stavby do 12 měsíců, vznikl stavebním firmám podle smlouvy nárok na dodatečnou platbu.

Ťok: Emoce se zklidnily, jedeme dál

Včasné neoznámení zahájení stavby je v dodatku zdůvodněno prodloužením řízení o vydání stavebních povolení kvůli námitkám hnutí Děti Země.

„Stavební řízení se o víc než měsíc prodloužilo, za tu dobu má firma podle smlouvy nárok na valorizaci. Neshodly se na její výši, proto byly emoce,“ podotkl Ťok. „Emoce se zklidnily, dohodla se výše valorizace, jedeme dál.“