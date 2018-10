Most na Vltavské v Praze se musí zbourat, oprava už prý není možná

Most v pražských Holešovicích u stanice metra Vltavská, který je od půlnoci kvůli havarijnímu stavu uzavřen, bude nutné zbourat. Uvedla to mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Zároveň správa zbourá i souběžný most v opačném směru v Bubenské ulici. Příští týden má být most provizorně podepřen.