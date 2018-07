Most Legií v Praze čeká rekonstrukce, řidiči se musí obrnit trpělivostí

Dělníci zatím zkoumají most zespodu, vzorky odebírají ze žulového zdiva. Stejně tak se budou odebírat vzorky z boku mostu, který je pro změnu pískovcový. A také z jeho povrchu, který pokrývá zase asfalt.

Odborníci se tak snaží zjistit, co přesně je uvnitř mostu a jak se bude rekonstruovat. Od roku 1919, kdy kamenný most Legií nahradil dřívější řetězový most císaře Františka I., totiž jeho stav nikdo takto důkladně nekontroloval.

Už teď je most ve špatném stavu, průsaky skrz zdivo ukazují, že nefunguje izolace. „Je to jako v nějaké dolomitické jeskyni – stejný princip. Voda prostě bere vápno a vytváří se bílé skvrny a krápníky,“ vysvětluje Václav Hvízdal z firmy Pontex.