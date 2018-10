Na Hlávkově mostě začíná série dopravních omezení, řidičům zůstane jediný pruh

V dopravní špičce obvykle auta, která míří po Hlávkově mostě do Holešovic, jen popojíždějí, někdy se doprava i zastaví a zácpa leckdy dosahuje až do Wilsonovy. Ve druhé polovině října a v listopadu ale bude ještě hůře.

Provoz na Hlávkově mostě budou silničáři omezovat postupně po pruzích. V první etapě ještě zůstanou v obou směrech dva jízdní pruhy. Ve zmíněném směru do Holešovic se ale oba pruhy posunou doleva, takže auta budou jezdit i po tramvajovém pásu. Již příští pátek 26. října ale začne další etapa, při které si již řidiči budou muset připomenout pravidlo zipu. Ve směru do Karlína se uzavře levý pruh a veškerá doprava se bude muset vejít do pravého. Bude to tak téměř dva týdny až do 8. listopadu.

Ještě před koncem této etapy silničáři uzavřou levý pruh i ve směru do Holešovic. Od 7. do 18. listopadu se tedy i k Vltavské bude jezdit jen jedním pruhem. Na závěr od poloviny listopadu do počátku prosince ještě bude uzavřen pravý pruh ve směru do Karlína, auta se tedy přesunou z pravého pruhu do levého a z levého na tramvajový pás.