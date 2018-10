Praha vyřešila ty nejhorší mosty: lávka na Výtoni je opravená, v Nových Butovicích vzniká náhrada

Butovický most pro pěší a cyklisty, který byl podle Technické správy komunikací v kritickém stavu, už prošel demolicí. Na stejném místě teď roste nový most. Dělníci by ho měli dokončit maximálně do konce roku. „Je téměř hotový,“ řekla mluvčí TSK Barbora Lišková.

Most stojící přímo u stanice metra Nové Butovice v ulici Na Zlatě nesloužil jenom chodcům a cyklistům. Zastřešoval také parkoviště, které bude obnoveno nejspíš příští rok na jaře.

„Pokud bude mírná zima, bude se stavět dál a parkoviště bude dokončeno dřív. Jinak je ale v plánu dostavět ho na jaře,“ sdělila Lišková.

Lávka na Výtoni byla zavřená deset měsíců

Už ve čtvrtek TSK otevřela jižní lávku na železničním mostě. Oprava vyšla na zhruba 10 milionů korun. Chodci tak mohou z Výtoně na Smíchov po deseti měsících přejít pěšky.

Zároveň však není jasný další osud celého mostu. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) ho chce z větší části zdemolovat a postavit kopii. Důvodem je koroze ocelové konstrukce stavby. Stavba ale podléhá památkové ochraně, která by se musela před rekonstrukcí sejmout.