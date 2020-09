Přetížené dálnice? Přes Barrandovský most jezdí více aut než po kterékoli z nich

Jak ale ukazují čísla Technické správy komunikací, ve skutečnosti není nejvytíženějším silničním úsekem v Česku žádná dálnice, nýbrž místní komunikace. Jmenuje se Barrandovský most. Přes něj loni jezdilo v pracovní dny v průměru 137 tisíc vozidel. Je ale pravda, že čísla TSK úplně neodpovídají tomu, co zveřejnilo ŘSD, v úsecích, kde sčítaly obě instituce, jsou rozdíly, většinou do pěti tisíc. Odlišnosti jsou důsledkem metodiky sčítání, resp. přepočtu dat ze sčítání na celoroční čtyřiadvacetihodinový průměr. Relativní rozdíly mezi jednotlivými úseky jsou však v obou případech podobné.

V Praze v posledních letech ubývá aut v centrální části města, tzv. centrálním kordonu. „Od roku 2000 se automobilový provoz v širší oblasti centra snížil o 34 %, tj. zhruba na úroveň roku 1992,“ upozornila TSK ve své dopravní ročence. Napomohlo tomu i otevření tunelového komplexu Blanka, po kterém zeslábla doprava v centrální části magistrály. Jenomže na vnějším kordonu, do kterého patří i celý Městský okruh, provoz neustále sílí. „V roce 2009 došlo poprvé od roku 1991 k mírnému poklesu (patrně pod vlivem hospodářské krize) o 1,2 %, v letech 2010 až 2014 k opětovnému mírnému nárůstu, který se v roce 2016 znovu znatelně zvýšil,“ uvedla správa komunikací.

Více aut končí na vnitřním okruhu

Praha dlouhodobě trpí tím, že není schopna spolu se státem dokončit systém dvou silničních okruhů – vnějšího Pražského okruhu a vnitřního Městského okruhu. Na západě a jihu města však již oba okruhy existují a z dat města i státu vyplývá, že mnohem více aut jezdí po vnitřním okruhu.

Od Barrandovského mostu po křižovatku s ulicí 5. května po něm jezdí každý den v průměru přes 120 tisíc aut, zatímco na souběžné části vnějšího okruhu je průměrná denní intenzita řádově nižší – pohybuje se od 38 tisíc v úseku u křižovatky s D1 po 51 tisíc v místech, kde okruh stoupá ze Zbraslavi ke Slivenci. Na západě města se již počty na obou okruzích zhruba vyrovnávají, tunely na Městském okruhu projíždí mezi 70 a 80 tisíci auty denně, zatímco po Pražském okruhu v blízkosti křižovatky s dálnicí D5 jezdí kolem 60 až 75 tisíc aut.